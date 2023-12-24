İlaç fiyatlarının, maliyetler, arz-talep dengesi ve piyasa koşulları gibi faktörlere bağlı olarak düzenli aralıklarla gözden geçirilmesini öneren Erol Afacan, “İlaç fiyatları, sağladığı tedavi etkinliği ve hastalık kontrolündeki başarıya dayalı olarak belirlenmelidir. Değer temelli fiyatlandırma, sağlık hizmetlerine gerçek değeri yansıtabilir.” dedi.

Performansa dayalı geri ödeme önerisini dile getiren Afacan, Türk Eczacıları Birliği, ilaç üreticileri ve sağlık yetkilileri arasında bir komisyon kurulup, ortak çözüm önerileri geliştirilebileceğini, risk paylaşımı modeliyle maliyet yükünün dengelenebileceğini, esnek fiyatlandırma ile talep-arz ve maliyet dalgalanmalarına uyum sağlanabileceğini savundu.

Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, eczacılık sektöründeki sorunların ortak akılla çözülebileceğini, bunun için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği ve İlaç Üretici Firmalarından oluşacak bir kurulun akademik işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.