İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantıları Mehmet Bektaş yönetiminde düzenlenen oturumlarla devam etti. Bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ve üyeler tarafından verilmesi halinde önerge tekliflerinin görüşülerek gündem dışı konuşmalarla başlayan toplantıda 2022 mali yılı Taşınır Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri ele alındı.

İl Özel İdaresi’ne gelir getirilmesi amacıyla merkeze bağlı Ovasaray Köyü’nde yapımına başlanılan ve yüzde 95 oranında tamamlanan 1 Megavat gücündeki Güneş Enerji Santrali yapımının 2023 yılı ödeneğinin yetmemesi ve tamamlanması için ise İller Bankası’ndan 5 milyon TL kredi kullanılması ile ilgili Genel Sekreter Recep Çıplak’a yetki verilmesi görüşüldü. Konuyla ilgili bilgi veren Recep Çıplak 16 dönümlük alanda yapımı süren projenin tamamlanması ile birlikte yıllık 4 milyon 302 bin TL’lik gelir elde edileceğini kaydetti. İller Bankası’nda kredi kullanımının kabul edildiği toplantıda Alaca Eskiyapar ve Sungurlu Arifegazili Köyü’nde hazırlanan imar planları onaylandı.

Çorum’un Alaca İlçesi’nde bulunan Örükaya Barajı’nın turizme kazandırılması için ödenek talebi ile ilgili Turizm Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı üyelere bilgi verdi. Yaklaşık 2 bin yıllık olan baraj ile çevresinin SİT alanı olduğunu hatırlatan Yağlı, ödenek ayrılması halinde bölgede yeniden arkeolojik kazıların başlayabileceğini kaydetti.

Toplantıda Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Kemal Özünal da baz istasyonlarının insan sağlığına etkisi ile ilgili hazırladıkları raporu üyelerin bilgisine sundu. Özünal, baz istasyonlarının sağlık açısından zararlı olduklarına dair bilimsel kanıtlanmış bir veri bulunmadığını dile getirdi.

Şehit aileleri ve yakınlarının hakları ile ilgili Şehit Yakınları Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu’nun raporunun ele alındığı toplantıda Ahmet Devrez tarafından üyelere hazırlanan rapor okundu.

“599 MİLYON HARCANDI, 613 MİLYON GELİR VAR”

Toplantıda daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporları Gürbüz Özel üyelerin bilgisine sundu. Buna göre 2022 mali yılı Taşınır Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri ile ilgili raporu üyelerin bilgisine sunan Özel, daha sonra da İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili raporu açıkladı. Buna göre Özel, 2022 yılında gider toplamının 599 milyon 539 bin 853 TL olduğunu belirtti. Özel ayrıca 285 bin 520 TL vergi gelirleri, 4 milyon 918 bin 802 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 272 milyon 898 bin 104 TL bağış, yardım ve özel gelirler, 335 milyon 362 bin 690 TL diğer gelirler olmak üzere 2022 yılı gelirler toplamının 613 milyon 465 bin 118 TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Toplantıda daha sonra ise Kesin Hesap Cetvelleri ad okunmak suretiyle onaylandı. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Gürbüz Özel, ayrıca son olarak afetlerle ilgili hazırladıkları raporu da üyelerin bilgisine sundu. İl Özel İdaresi’nde afet durumuna yönelik 7 ekip bulunduğunu anlatan ve bu ekiplerin 94 kişiden oluştuğunu söyleyen Gürbüz Özel, ayrıca 2 adet seyyar tuvalet, 5 adet seyyar yemek kampı ile römorklu yatakhane, römorklu yemekhane ve römorklu duş ve tuvaletlerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan İl Özel İdaresi sorumluluk alanı içinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların kontrolü ve yönetimini Mer’i mevzuat çerçevesinde yürütecek iş ve işlemlerin standart hale gelmesi amacıyla Valilik tarafından hazırlanan “Kırsalda Evsel Katı Atık Hizmetleri Yönetmeliği” de gündeme geldi. İl Genel Meclisi’ne havale edilen yönetmelikle ilgili Çevre Mühendisi Pınar Yolyapar tarafından üyelere bilgi verildi.

“EVSEL ATIK YÖNETMELİĞİ”

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da İl Özel İdaresi’nin köy yerleşim alanlarında oluşan evsel atıkları belli bir plan dahilinde aldığını ancak son dönemde sayıları artan hobi bahçelerinin evsel atıklarının sorun yaratmaya başladığını söyledi. Bektaş, köy alanı dışında kalan yerlerle ilgili son dönemde çok sayıda konteyner talebi geldiğini, hobi bahçesi gibi yerlerdeki bu konteynerlere kül ve hayvansal atıkların bırakıldığını, bunlar nedeni ile üç kez Özel İdare araçlarının yanmaktan son anda kurtulduğunu ve bu araçların zarar gördüğünü, bu işin bir standarda bağlanması ve köylere hizmetlerin daha doğru götürülebilmesi için böyle bir yönetmelik hazırlandığını kaydetti.

Konu incelenmek ve değerlendirilmek üzere AR-GE Komisyonu’na havale edildi.

(Volkan SINAYUÇ)