2025 yılı hac ön kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili bir açıklamada bulunan İl Müftülüğü vatandaşa yapması gerekenleri unutmaması çağrısında bulundu.

Buna göre kayıt yenileme işlemleri için: “2024 yılı haccı için çekilen kuraya katıldığı halde kesin kayıt sırası gelmeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple hacca gidemeyen (vazgeçme, erteleme vb.) vatandaşlarımızın kayıtları otomatik olarak güncellenmeyecektir. Geçmiş yıllarda hac kaydı bulunan tüm vatandaşlarımızın kura hakkının kaybolmaması için e-Devlet portalı üzerinden hac yenileme butonundan kaydını kendisi yenileyecek ve kayıt yenileyenlerden herhangi bir ücret alınmayacaktır. 16 Eylül 2024 tarihlerine kadar e-Devlet üzerinden kaydınızı yenilemeyi; UNUTMAYINIZ” denildi.

Açıklamada 2025 yılında ilk defa hacca gitmek üzere kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların ise anlaşmalı bankalardaki hac kurumsal tahsilat hesabına 750,00 (Yediyüz elli) TL. ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra 16 Eylül 2024 tarihine kadar e devlet portalı üzerinden hac ön kayıt butonundan kendileri yapacağı belirtilerek daha detaylı bilginin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın https://hacumre.diyanet.gov.tr/ ve İl Müftülüğünün https://corum.diyanet.gov.tr/ web sitesi ile il ve ilçe müftülüklerimizden alınabileceği vurgulandı.

Editör: Haber Merkezi