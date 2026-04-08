Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Okumuş, öğretmenlerin il içi yer değişikliği sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, yer değişikliği taleplerinin daha adil ve kapsayıcı bir şekilde karşılanması adına Milli Eğitim Bakanlığı’na resmi başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Mevcut uygulamada öğretmenlerin il içi sıraya bağlı yer değişikliği işlemlerinde “iki tercih” ile sınırlandırıldığını hatırlatan Okumuş, bu durumun birçok öğretmenin mağduriyet yaşamasına neden olduğunu belirterek, söz konusu sınırlamanın, yer değiştirme sürecini daralttığını ve çalışma barışını olumsuz etkilediğini ifade etti.

“TÜM KURUMLAR İSTİSNASIZ SIRAYA DAHİL EDİLMELİ”

Sendika olarak taleplerini dile getiren Okumuş, öğretmenlerin aile bütünlüğünü koruyabilmesi, ulaşım imkanlarını iyileştirebilmesi ve mesleki motivasyonlarını sürdürebilmesi için il içi yer değişikliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Okumuş, “Mevcut sistemdeki iki tercih sınırlaması, öğretmenlerimizin tercih alanını daraltmakta; boşalan veya boşalacak birçok kadronun atıl kalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle yaptığımız başvuruda, söz konusu sınırlamanın tamamen kaldırılmasını ve öğretmenlerimizin tercih ettiği tüm eğitim kurumlarının istisnasız şekilde sıraya dahil edilmesini talep ettik” dedi.

“ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM BEKLİYORUZ”

Açıklamasının devamında eğitim sisteminde verimliliğin artırılması için yer değişikliği süreçlerinin daha esnek ve rasyonel hale getirilmesi gerektiğini belirten Okumuş, mevcut sistemdeki kısıtlayıcı unsurların kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

Eğitim-Bir-Sen olarak öğretmenlerin haklı taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Okumuş, “Eğitim çalışanlarımızın huzuru ve mutluluğu için her platformda çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Bakanlığımızın bu talebe duyarsız kalmayacağına ve gerekli düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK