İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve beraberindeki İl Genel Meclisi üyeleri, Çorum Valisi Ali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Valilik makamında gerçekleşti.

Ziyaret sırasında Muhammed Fatih Temur, Vali Çalgan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, il genelinde işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Temur: “Çorum’un kalkınması ve gelişimi için birlikte çalışmaya hazırız. Yerel yönetim olarak, halkımıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Ali Çalgan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, il genelindeki tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmanın önemini vurgulayıp; “Hedefimiz, Çorum’u daha iyi bir geleceğe taşımak. Yerel yönetimlerle olan ilişkilerimizi güçlendirerek, şehrimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişiyle devam ederken, İl Genel Meclisi üyeleri, Vali Çalgan ile sohbet etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR