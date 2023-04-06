Nisan ayı dördüncü oturumunda gündem dışı bölümde söz alan AK Parti Dodurga İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Uysal, Günay’a yapılan saldırıyı nefretle kınadığını belirterek, “Bu olay karşısında büyük üzüntü duydum. Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. İl Başkanımız Murat Günay’a yapılan bu menfur saldırıyı herkese yapılmış sayıyor ve nefretle kınıyorum” dedi.

Uysal’ın ardından söz alan AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri de Murat Günay’a yapılan saldırıyı kınarken, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’ın ise görüş bildirmemesi dikkatlerden kaçmadı.

(Taner ŞİMŞEK)