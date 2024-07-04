CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar'ın da hazır bulunduğu ziyarette İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Sadettin Akgül, Kadın Kolları Başkanları Özlem Güngör ve Serap Meriç'e görevlerinde başarılar diledi.

İl Genel Meclisi Üyeleri Ümit Er, Ömer Boyraz, Atiye Yaşar, Osman Güllü, Dursun Uzunca ve Ahmet Çiftlik'in de hazır bulunduğu ziyarette önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Kadın Kolları Başkanı Güngör ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Meriç de ziyaretlerinden dolayı İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi