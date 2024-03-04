Özel İdare’ye ait olan Çepni Mahallesi’ndeki 9 bin 158 metrekarelik taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı’na 25 yıl süreyle tahsisinin yapılmasının kabul edilmesiyle başlanan toplantıda Sungurlu’nun Derekışla Köyü’ne yapılacak olan GES ile ilgili uygulama imar planı ve plan açıklama raporu görüşüldü.

Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu’nun köylerde bulunan spor sahaları ile ilgili hazırladığı rapor ve Aile ve Engelliler Komisyonu’nun aile danışma merkezleri ile ilgili hazırladığı rapor, Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. (Taner ŞİMŞEK)

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