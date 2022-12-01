Mehmet Bektaş yönetiminde bugün saat 11.00’de Aralık ayı ilk toplantısını yapacak olan İl Genel Meclisi üyeleri gündemdeki konuları görüşecekler. Kasım ayında yoğun bir gündemle bütçe görüşmelerini tamamlayan İl Genel Meclisi’nde Aralık ayında ise bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayacak oturumlarda üyeler tarafından verilmesi halinde önerge teklifleri görüşülecek.

İl Genel Meclisi üyeleri ayrıca Aralık ayında Kargı’nın Beygircioğlu Köyü’nde Kır Lokantası ve Çay Bahçesi ile ilgili hazırlanan Nazım İmar Planı, Boğazkale Evci Köyü’nde hazırlanan Revizyon Nazım İmar Planı; İl Özel İdaresi’nin yönetiminde yer aldığı kuruluş ve firmalar; ilimizde doğalgaz, kömür ve odun kullanımı; kümes hayvancılığı ve yumurta tavukçuluğunun ilimizdeki durumu; ilimiz ilçe ile köylerindeki içme suyu depoları ile şebeke su hatlarının durumu; Alaca Mahmudiye Köyü’nde bulunan (Çerkez Kalehisarı) tarihi kalenin turizme kazandırılması; İlçe ve köylerde bedensel engellilerin bakımları; ilçelerde faaliyet gösteren yardım derneklerinin statüleri; açık köy okullarında gençlerin spor aktivitelerinden yararlanmaları, İl Özel İdare bütçesinden eğitime tahsis edilen bütçenin nerelere kullanıldığı gibi konularda ihtisas komisyonlarının hazırladığı raporlar görüşülecek.

(Volkan SINAYUÇ)

