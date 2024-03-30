Demokrat Parti Çorum Belediye Meclisi 1. Sıra Adayı Ahmet Damar, mevcut iktidarın emeklilere karşı takındığı tutumun insan haysiyetine ve şerefine yakışmadığını belirterek, “Çıkar odaklarına, para babalarına, rantçılara gösteremedikleri onur kırıcı tavırları, yıllarca SSK veya Bağ-Kur primi ödemiş, rahat ve huzurlu bir yaşamı hak etmiş emeklilere karşı sergilemekten hiç çekinmiyorlar. Bu iktidarın gücü, emekliye, asgari ücretliye, daha genel tabirle garibana yetiyor.” dedi.

Emeklinin hak ettiği seyyanen zam yerine onları banka promosyonu ile avutmaya kalkışmanın hiç yakışık almadığını ifade eden Ahmet Damar, “Ama vatandaşımız, zengin edilen yandaşları, silinen vergileri, affedilen cezaları, haksızlıkları, hukuksuzlukları görüyor. Maaş bağlama oranının düşürülmesi suretiyle, ekonomik krizin bütün yükünün kendi üzerine yüklendiğini biliyor. Tüm hemşehrilerimi, haksızlıkların giderilmesi, ilimizin ve ülkemizin aydınlık geleceği için mutlaka sandık başına gitmeye ve yaşanan gerçeklerin ışığında oy tercihini belirlemeye çağırıyorum.” diye konuştu.