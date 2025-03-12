CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partisinin ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, “Gel, Seç, Tarihe Geç” sloganıyla Cumhurbaşkanlığı kampanyasını başlattıklarını ve 23 Mart'ta gerçekleştirecekleri ön seçime dair hazırlıkların tam ve kusursuz olması için çalıştıklarını söyledi.

Basın toplantısı öncesi partisinin belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve il yönetimiyle bir toplantı yaptıklarını aktaran Nazlıaka, “Hem sandıklarda kimler görev alacak, sandık kurulu başkanları kimler olacak? Sandıklar nereye kurulacak? Kaç kişi görev alacak? Gezici sandık sayısı ne olacak? Hangi köylerde sandık olacak? Süreçle ilgili olarak neler yapılacak? Bunları detaylarıyla konuştuk ve oldukça da kapsamlı toplantı gerçekleştirdik.” dedi.

“BU ÖN SEÇİM ÜLKE TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILACAK”

23 Mart’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ön seçimine katılımın çok yüksek olması ve ön seçimin şeffaflık, hesap verebilirlik ilkesine bağlı olarak gerçekleştirilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Nazlıaka, “Şurası bir gerçek yapılacak olan bu ön seçim, bizim için sadece ülke tarihine altın harflerle yazılacak olan sürecin bir başlangıcı değil aynı zamanda partimize partilerin bize sahip çıkmak adına da önemli bir sembol oluşturacak.” ifadesini kullandı.

Çorum’dan da çok güzel bir katılım olacağına inandığını dile getiren Nazlıaka, tüm Çorumlu Cumhuriyet Halk Partisi üyelerini de Çorum'da yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi üyelerini de 23 Mart'ta oy kullanmaya davet etti.

“SUÇ BULAMAZLARSA SUÇ ÜRETİYORLAR”

Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Nazlıaka, “Gün geçmiyor ki bir hukuksuzluk yaşanmasın. Öyle görünüyor ki iktidar ‘CHP’li belediyeleri silkeleyin’ dediği için suç bulmaya bulamazlarsa suç üretmeye sahip bir anlayışa sahipler. O yüzden de bugün 3 belediye başkanımız hukuksuz bir şekilde tutsak edilmiş durumda. Gene farklı ilçelerde de birtakım soruşturma süreçleri başlatılmış durumda ancak Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak yaratılmaya çalışılan bu algının gerçek olmadığını halkın bildiğinin sahada yer alanlar olarak farkındayız biliyoruz. Ve bunun da altını çizmek istiyoruz yani bizim üzerimize ne yaparlarsa yapsınlar o lekeleri yapıştıramayacaklar.” diye konuştu.

“HAZMEDEMİYORLAR”

31 Mart'tan bu yana nüfusun yüzde 65'inin ekonominin yüzde sekseninin Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetildiğini hatırlatan Nazlıaka şunları söyledi: “İşte sanıyorum asıl kabul edemedikleri şey bu ve ya hazmedemedikleri unsur bu. O yüzden biz 23 Mart'ta bir kez daha halkın iradesini ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla üyelerimizle bir ön seçim gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar yaptığımız gibi erken seçim talebimizi daha da sesimizi sözümüzü yükselterek 23 Mart'tan sonra da sürdüreceğiz.”

1 MİLYON 750 BİN ÜYE

Bir de üyelik kampanyası başlattıklarını aktaran Nazlıaka, Çorum'da da yeni üyelerin aralarına katıldıklarını, Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı 1 milyon 750 bine dayandığını bildirdi.

Partisinin halkla birlikte konunun paydaşlarıyla akademisyenlerle sivil toplum örgütleriyle sorunu yaşayanlarla birlikte politika üretmeye devam edeceğini kaydeden Nazlıaka, “Yani biz ‘Ben yaptım oldu mantığını reddediyoruz.’ Biz ortak akla inanıyoruz. Bu yüzden içinde bulunduğumuz süreçte hukukun üstünlüğü yerine isimleri hukukunu kurmaya çalışanlara inat basın özgürlüğü yerine satılmış kalemlerle haber yaptırmaya çalışanlara inat, eğitimde fırsat eşitliği yerine çocuklarımızın eğitimde faydalanmasını engelleyecek bir takım tutumları politikaları inşa edenlere inat, çağdaş laik bir Türkiye yerine gericiliğe köklendirme çalışanlara inat, ifade özgürlüğü yerine ağzını açanı tutuklamaya gözaltına almaya soruşturma açmaya dava açmaya yönelik inat, özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Herkesin eşit, herkesin özgür, herkesin tok, herkesin adalet içerisinde ve güven içerisinde yaşadığı bir Türkiye'yi de en yakın zamanda kucaklayacak, buna giden taşları adım adım örüyoruz. 27 Şubat'taki başlangıçla birlikte 23 Mart'ta yapılacak olan ön seçimimiz bu anlamda çok belirleyici adım olacak ve ondan sonra da dev adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Buradan tüm Çorumlu üyelerimizi de ön seçime eksiksiz katılmaya davet ediyorum.” dedi.

“SURİYE’DEKİ KATLİAMI KINADI”

Nazlıaka, Suriye'deki yapılan katliamı da şiddetle kınadı: “Bir daha böyle acılar yaşanmasın istiyoruz. İçinde bulunduğumuz ramazan ayında ramazanın getirdiği hem bereketin hem de hoşgörünün bu hoşgörü anlayışının ayrılığın gayrılığın olmadığı anlayışın tüm dünyaya yayılmasını temenni ediyoruz bunu umuyoruz.”

Toplantıya, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve partililer katıldı.