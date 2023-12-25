Abdulkadir Şahiner mesajında: “evi yıkık, halısı hasır, döşeği çuldur. Oğlu şehit, torunu yetim, gelini duldur. Neden hep vatanı koruyan yoksuldur? 24 saatte 12 vatan evladı şehit düştü... Daha fazla bu günaha ortak olmayın !” görüşüne yer verdi.

AKP iktidarının Suriyelilere ev yaptığını, milyonlarca mülteciye baktığını ancak kendi vatan toprağını korumak için şehit olan askerlere bakamadığını belirten Şahiner mesajının devamında şu görüşlere yer verdi: “AKP iktidarı Suudi Arabistan Kralı öldü diye Milli yas ilan ederler, 1 günde 12 Vatan evladı Şehit düştü, TRT canlı müzik programı yapanlara ses çıkarmazlar. HDP Milletvekili "Öcalan serbest kalmazsa, daha çok kişi ölür" der, AKP kış uykusuna yatar. Artık yeter, sabrımız taştı. Milletin meclisinde millete düşmanlık edenleri de, onlara çanak tutan AKP’yi de lanetliyorum.

Bu vebal, teröristleri davulla zurnayla karşılayan, çadır mahkemeleri kuran, İstanbul seçimleri için Apo itinin kardeşini devlet televizyonuna çıkaran, Gazze ve Filistin için ortalığı ayağa kaldıran, Starbucks basıp insanların kahvelerini döken AKPARTİ üzerindedir. Dağda terörist arıyoruz, TBMM’de terörist besliyoruz. Dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir ahmaklık göremezsiniz. AKPARTİ’ye oy verenler! Bu günaha ortak olmayın, ülkemizi satan iktidara destek vermeyin artık. Açın gözünüzü ve bitirin bu rezilliği”