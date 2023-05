Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı’nın İl Divan Toplantısı, Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

SP İl Başkanı Faruk Cıdık’ın başkanlığında düzenlenen İl Divan Toplantısı’nda Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 28. Dönem Çorum Milletvekili Adayı Seyit Ahmet Güher, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş ve teşkilat mensupları hazır bulundu.

14 Mayıs seçimlerin kısa bir değerlendirmesini yapan İl Başkanı Cıdık, “Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı olarak üzerimize düşen görev bilinci ile tüm kademelerimiz her türlü baskıya, iftiraya, karalamaya rağmen alnının akı ile bu seçimden de başarı ile çıkmayı bilmiştir” dedi.

“MİLLİ GÖRÜŞ 10 VEKİL İLE YENİDEN TBMM’DE

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ise konuşmasına “Milli Görüş Meclis’te” diyerek başladı.

Seçimin birinci kısmının tamamlandığını ve çeyrek asır sonra milli görüşün 10 kişiyle birlikte temsil edildiğini kaydeden Arıkan, “Mücadele bitmedi. Milli görüş iktidara demenin vakti, inşallah son bu 3 gün içinde iyi şekilde değerlendirebilirsek 29 Mayıs pazartesi günü iktidar olmamız mümkün olacaktır” dedi.

“İSRAF VE YOLSUZLUK HAD SAFHAYA ULAŞTI”

İktidar sahipleri her türlü algıyı, yalanı, iftirayı hiç çekinmeden trolleriyle birlikte halkı kandırmak için kullandığını belirten Arıkan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“21 yıllık iktidarları döneminde israf ve yolsuzluk had safhaya ulaşmıştır, deizim bu dönemde çıkmıştır, ahlaksız dizler bunların kanalında yayınlanmıştır, ismini söylemeye haya duyduğum o dernek bunların zamanında yaygınlaşmıştır. Bu dönemin bir 5 yıl daha sürmesine müsaade edemeyiz.”

“FAİZLER YÜZDE 50 OLDU”

“Bu arkadaşlar iktidara geldiklerinden bu yana kadar 600 milyar dolar faize para verilmiş. Ticaretle uğraşan arkadaşlar bilir bugün faizler yüzde 50 olmuş, para almak için bu faizi ödeyecekler ama Cumhurbaşkanı ‘faizin belini kırdık tek haneye düşürdük, faiz lobisiyle mücadele ediyoruz’ diyor. Ne diyordu Erbakan hocamız ‘En tehlikeli yanlış doğruya en çok yakın olan yanlıştır.’ Ak Parti tam olarak da böyle doğruya çok yakın ama en tehlikeli yanlış olarak ortaya çıkıyor.”

“DIŞ POLİTİKADA FACİA YAŞANDI”

21 yıldır dış politikada faciaların altına imza atıldığını kaydeden Arıkan, “Siz teskereyi Meclis’ten geçiremediniz ama havalimanlarını, deniz limanlarını hava sahasını niye açtınız diye sorduğumuzda Ali Babacan da vardı diyorlar bize bu cevabı veriyorlar.

Biz Suriye meselesinden, Irak meselesinden, ekonomiden, dış politikadan israftan yolsuzluktan ahlaktan bahsederken ülkemizin birçok sorunlarını ve çözüm yollarını üretirken bizleri teröristlerle iş birliği içindesiniz diyorlar” ifadelerini kullandı.

“OSMAN ÖCALAN’I TRT’YE KİM ÇIKARDI?”

Seçimlerden 2 ay önce grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Silivri'de yatan İmralı'da yatana hesap vereceksin’ dediğini anımsatan Arıkan, konuşmasının devamında şunları dile getirdi;

“Silivri'de yatan kim, Demirtaş. İmralı'da yatan kim, Öcalan. Devletin başkanı, bir partinin lideri ile PKK'nın lideri arasındaki hesaplaşmadan rant sağlamaya çalışıyor. Bunu biz söylesek yer yerinden oynardı. Oslo diyoruz, Dolmabahçe diyoruz, Habur diyoruz, çözüm süreci diyoruz. Onlar o zamandı diyorlar. 2019'da Osman Öcalan'ı TRT'ye neden çıkardınız diyoruz, TRT'ye çıkmadı, TRT Kürdi’ye çıktı diyorlar. Kendileri her türlü saçma sapan icraatları yapıyorlar maalesef.”

“OYLAR KILIÇDAROĞLU’NA”

“Kıymetli kardeşlerim önümüzde 3 gün gibi kısa bir süre var. 28 Mayıs seçimleri öncesi hepimiz en yakınlarımız başta olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu beye oylarını isteyip, Meclis’te gür bir nida ile en hayırlı hizmetleri yapmak üzere çalışmalarımızı gerçekleştirelim inşallah.”