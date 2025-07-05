Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında sabah saatlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınması sonrası açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, yaşananları “siyasi operasyon” olarak nitelendirdi.

Mehmet Tahtasız açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kaybetme korkusu yaşayan iktidar çıldırdı! Adalet zaten yoktu, hukuku askıya aldılar! Verilen talimatlar doğrultusunda partimize yönelik siyasi operasyon devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Halkımız oynanan kirli oyunu görüyor, insanların onuruyla oynamanın hesabını sandıkta sormak için gün sayıyor.”

Muhabir: Haber Merkezi