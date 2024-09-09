Kandemir, Narin’in kaybolduğu günden itibaren uzun bir süre ondan haber alınamamasının endişe verici olduğunu, ancak yine de bir umutla güzel bir haber beklediklerini ifade etti. Küçük yaşta bir çocuğun vahşice öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kandemir, “Narin’in yaşam hakkı elinden alındı ve gülen yüzü solduruldu. Çocuğu çuvala sokup kefen giydiren bu karanlık zihniyete artık yeter” şeklinde konuştu.

Kandemir, ülkenin çocuklar ve kadınlar için artık güvenli olmadığını, iktidarın bu grupları korumak için yeterli politika üretmediğini ve caydırıcı cezaların verilmediğini belirtti. Adaletin yerini bulmadığını ve faillerin cezasızlık nedeniyle güç kazandığını söyleyen Kandemir, bu durumun ülkenin kadınlar ve çocuklar mezarlığına dönmesine neden olduğunu ifade etti.

Eylem Kandemir, Narin’in ölümüyle ilgili adalet talep ettiklerini ve iktidardan gerekli tedbirleri bir an önce almasını beklediklerini belirterek, “Geçmişten bugüne yaşadığımız olaylardan ders çıkarmalı ve adaletin sağlanması için çaba göstermeliyiz. Narin’in gülen yüzünü unutmamalı ve onun hesabını sormalıyız ki başka çocuklar ölmesin” dedi.

Kandemir, Narin’in ölümünden dolayı duyduğu derin üzüntüyü bir kez daha dile getirerek, bu vahşeti meydana getirenlerin ve sorumluların bir an önce tespit edilip yargı önüne çıkarılmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Editör: SELDA FINDIK