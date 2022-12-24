Şehabeddin Tosuner imzalı değerlendirme yazısında, gerek konu, gerekse işleniş tarzı ile ilgili beğeni ifadeleri kullanıldı.

Çorum Belediyesi’nin desteğiyle açtıkları 21 sanatçının sergisini, sanal sergi olarak da geniş kitlelere ulaştırdıklarını belirten Alev Burhanoğlu, “İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubu’nu oluşturan 60 kadın, artık Çorum’un ve Hititlerin birer gönüllü elçisiyiz” dedi.

Alev Burhanoğlu, Eskişehir Sanat Derneği’ne, Şehabeddin Tosuner’e ve Güler İşcan’a teşekkürlerini ifade etti. (Haber Merkezi)

