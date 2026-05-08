Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Güncesi Özel” programında İkiz Konaklar’ın butik otel olacağını belirterek şunları söyledi:

“İkiz Konak Projemizle, şehrimizin tarihini koruyan ve geleceğe taşıyan önemli bir adımı hayata geçiriyoruz.

Tarihi Kültür Yolu güzergâhında yer alan bu projeyi, kentsel dönüşüm vizyonumuzun güçlü bir parçası olarak görüyoruz. İkiz Konakları aslına uygun şekilde restore ederek, butik otel konseptiyle şehrimizin turizmine kazandırıyoruz. Böylece sadece fiziki bir dönüşüm gerçekleştirmiyor; aynı zamanda Çorum’un tarihini, kültürünü ve şehir kimliğini yeniden canlandırıyoruz.

Konağın içerisinde 22 yatak kapasiteli Butik Otel, Leblebi Üretim ve Satış Alanı, Yöresel Kahvehane ve Kahvaltı Salonu bulunacak. İkiz Konaklar'da ayrıca Çorum'un tanıtımına yardımcı olacak kültürel donatıları olan, turistlerin ziyaret edebileceği bir kütüphane de yer alacak.”