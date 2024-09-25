İkinci el araç satışında Türkiye'nin lideri konumunda bulunan Otokoç 2. El, ikinci el pazarındaki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejisi doğrultusunda satış kanallarını çeşitlendirerek bayilik ağı oluşturmaya yeni şubelerle devam ediyor. Otokoç 2. El'in Erzurum bayisinin açılışı, 23 Eylül Pazartesi günü Erzurum'da gerçekleşti.

2024 sonu hedefi 20 bayi

İkinci el otomotiv sektörünün uzun süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tutarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini, öncülük ve güven vizyonu doğrultusunda attığı adımlarla 96 yıldır sektörde standartları belirleyen Otokoç Otomotiv çatısı altında çözüm sağlayan Otokoç 2. El'in de sektöründe ilk akla gelen marka olarak konumlandığını belirten Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, şunları söyledi:

“Sektöre kurumsal bir yaklaşım getirerek araç satışı, aynı gün nakit ile araç alımı, profesyonel ekspertiz hizmetleri, yaygın hizmet ağı, temassız teslimat, online satın alma ve ihale sistemi gibi yenilikçi seçenekleriyle ikinci el araç konusunda güven noktası olarak faaliyet gösteren Otokoç 2. El markamızla bugün itibarıyla Türkiye çapında 33 lokasyonda hizmet veriyoruz. Katma değerli hizmetlerimizle müşterilerimize her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'de 2023 yılında toplam 8,8 milyon adet, 2024 yılı temmuz ayı dahil 4,8 milyon adet satışın gerçekleştiği kurumsal ikinci el araç pazarında 2024 yılında 50 bini aşan satış adediyle liderlik konumumuzu da sürdürüyoruz. Otokoç 2. El Erzurum bayimiz, ortaya koyacağı hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve yüksek performans ile yurt genelinde açılacak yeni bayilerimiz için de son derece ilham ve cesaret verici bir örnek teşkil edecek. Bulunduğu bölgeye ve bölge halkına, ülke ekonomisine fayda sağlayan, Türkiye'nin yeni Otokoç 2. El noktası olarak şirketimize de değer katan Erzurum bayimiz Cindilli Otomotiv'i kutluyorum. Bu çerçevede Otokoç 2. El satış kanallarını 2024 sonuna kadar 20, 2026 yıl sonuna kadar 35, 2028 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak toplamda 40'a yakın bayiye ulaştırarak her geçen gün daha da büyümeyi hedefliyoruz."

"Çorum bayimiz faaliyete geçecek"

Otokoç Otomotiv 2. El ve Filo Operasyonları Lideri Birkan Çalışkan, “Sektöre iş modelleriyle de liderlik eden ve ilham veren bir şirket olarak, Otokoç 2. El markası altında 2022 yılında oluşturmaya başladığımız bayilik ağımız büyümeye devam ediyor. Otokoç 2. El'in emin ellerde gelişmeye devam ettiğini görmek bizi son derece mutlu ediyor. Bu çerçevede bugün itibarıyla tarihi, kültürel değerleri ve geleneği ile bölgenin en önemli kentlerinden biri olarak konumlanan Erzurum'da da halkımızla buluşmaktan gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Erzurum bayimiz Cindilli Otomotiv de bu süreçte heyecanla yanımızda olduğu için şirket belleğimizde ve gönüllerimizdeki yerini her zaman muhafaza edecek. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Erzurum‘un yanı sıra Denizli, Mardin, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Sivas, Şanlıurfa, Malatya ve Kocaeli illerinde de Otokoç 2. El bayilerimizle hizmet veriyoruz. Yakın bir süre içinde Tekirdağ, Çorum ve Diyarbakır bayilerimiz de faaliyete geçecek. Potansiyel gördüğümüz tüm Türkiye coğrafyasında yayılımımızın devam edeceğine gönülden inanıyoruz. Şimdiye kadar sayısız ikinci el aracı yeni sahipleri ile buluşturduk. 2024'ün ilk 8 ayında 24 bin 583 adet ikinci el araç satışı gerçekleştirdik. Otokoç 2. El olarak bu yıl yüzde 60'ın üzerinde büyüme sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

