Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Yaşar B. idaresindeki 19 ABD 772 plakalı otomobil ile Kaan İ.’nin kullandığı 06 DN 2686 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Sokak’ta çarpıştı. Kazanın ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Yaşar B. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Dilara E. ile Esin İ. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ayrıca yangın meydana gelen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol kısa süre içerisinde açıldı.



(Tugay GÖKTÜRK)

