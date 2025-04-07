Erkan D. idaresindeki 06 BSL 884 plakalı otomobil ile Meral T.'nin kullandığı 06 ABU 495 plakalı otomobil Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi ile Söğütlüevler 1. Cadde kesişiminde çarpıştı.

İhba üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Beyza T., Şenay Ç. ve Necmiye O. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazda park halindeki bir otomobil de zarar gördü.