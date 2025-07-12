Kaza, Çorum-Ankara karayolu Çorum Stadı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 NEE 243 plakalı otomobil, aynı istikametteki plakası öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıları sıkışan araçtaki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından 100 promil alkollü olduğu tespit edilen 34 NEE 243 plakalı aracın sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Muhabir: İHA AJANS