Hacı Ş.(56) idaresindeki 55 RZ 838 plakalı otomobil ile Samet Y.(24)'ün kullandığı 19 AET 354 plakalı otomobil Ankara-Samsun Karayolu Kemallı Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 55 RZ 838 plakalı aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ş.(54) ve Mehmet R.(74) yaralandı.

İtfaiye yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ramazan, sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.  Ramazan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. 

Ölümden döndü! Ölümden döndü!

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK