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İl Özel İdaresi’nin 2023 Yılı yatırım programı kapsamında Çorum merkeze bağlı Dereköy Köyü ve Bayat İlçesi merkez Tahtalı mevkiinin Yerüstü Sulama Tesisi’nin tamamlandığı kaydedildi.



Dereköy Köyü Yerüstü Sulama Tesisi proje kapsamında 980 metre beton kanal, 1 yol geçidi ve 10 tarla priz kapağı yapılarak tesisin yapımı tamamlandı. Bayat İlçesi Merkez Tahtalı mevkiindeki Yerüstü Sulama Tesisi projesi kapsamında ise 1.327 metre beton kanal, 2 yol geçit, 49 tarla priz kapağı yapılarak mevcutta ki beton akedük yenilendi.