İl Özel İdaresi’nin 2023 Yılı yatırım programı kapsamında Çorum merkeze bağlı Dereköy Köyü ve Bayat İlçesi merkez Tahtalı mevkiinin Yerüstü Sulama Tesisi’nin tamamlandığı kaydedildi. 

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Dereköy Köyü Yerüstü Sulama Tesisi proje kapsamında 980 metre beton kanal, 1 yol geçidi ve 10 tarla priz kapağı yapılarak tesisin yapımı tamamlandı. Bayat İlçesi Merkez Tahtalı mevkiindeki Yerüstü Sulama Tesisi projesi kapsamında ise 1.327 metre beton kanal, 2 yol geçit, 49 tarla priz kapağı yapılarak mevcutta ki beton akedük yenilendi.

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