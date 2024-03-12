Alınan bilgiye göre E.T.S. ile önceden aralarında anlaşmazlık bulunan Y.M. ve C.S. arasında Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi üzerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.T.S., tabanca ile vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı halde Çiriş 1. Sokağa gelen E.T.S., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis yaralama olayını gerçekleştırdikten sonra otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.