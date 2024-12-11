Bakanlık, Kasım ayına ilişkin illere göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul, Kasım ayında 5 milyar 38 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Buna rağmen İstanbul’un ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında azaldı. İstanbul'u, 2 milyar 528 milyon dolar ve yüzde 2,7 azalışla Kocaeli, 1 milyar 973 milyon dolar ve yüzde 13,7'lik düşüşle İzmir, %4,2 artış ve 1 milyar 704 milyon dolarla Bursa, %4,6 artış ve 1 milyar 51 milyon dolarla Tekirdağ takip etti.

ÇORUM KASIM AYI ARTIŞ ŞAMPİYONU

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, 2024 yılı Kasım ayında Çorum, ihracat sıralamasında 352 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılın aynı ayına göre, ihracatını % 64,38 oranında artırarak, genel ihracat sırasında 15. sırada yer aldı.

Çorum ayrıca geçen yılın Kasım ayına göre 138 milyon dolarlık artış ile ise ihracatını en fazla artıran birinci il olmayı başardı. Bu başarı ayrıca Çorum’un Ekim ayında TR-83 Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan il olarak 1. sırada yer almasını da sağladı.

2024 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; Çorum 138 milyon dolarlık artışla birinci il olurken, Bursa 69 milyon dolarlık artışla ikinci, Tekirdağ 46 milyon dolarlık artışla üçüncü, Osmaniye 45 milyon dolarlık artışla dördüncü ve Denizli ise 44 milyon dolarlık artışla beşinci il olmayı başardı.

Editör: NURDAN AKBAŞ