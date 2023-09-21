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Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 5. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, 2022 yılında ‘en fazla ihracat yapan’, ‘en yüksek ihraç birim fiyatına ulaşan’ ve ‘ihracatını en fazla artıran’ 46 firmaya toplam 78 ödül verildi.

Törenin ilk düzenlendiği yıl olan 2018’den 2022’ye kadar aradan geçen beş yılda çimento, cam, seramik sektörlerinin toplam ihracatının yüzde 78 arttığını söyleyen ÇCSİB Başkanı (Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı) Erdem Çenesiz, “Hedefimiz bu yıl sonunda geçen yıla ait ihracat değerlerimizi korumak ve 2024 yılı itibarıyla yeniden yükselişe geçmek” dedi.

2018’de 3,2 milyar dolar olan ihracatlarını 2022 yıl sonu itibarıyla 5,6 milyar dolara ulaştırdıklarını söyleyen Erdem Çenesiz, firmaların bu sorunlu yıllarda elde ettikleri başarıyla, krizler karşısında ne denli esnek ve dayanıklı olduklarını da kanıtladıklarını söyledi.

Çenesiz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına her yıl olduğu gibi ihracatımızı artırma hedefiyle başladık. Ancak dünya genelindeki ekonomik durgunluk, kriz endişesiyle yaşanan talep daralması ve maliyet artışları neticesinde inşaat sektöründeki yavaşlamadan dolayı bu hedefimizi revize ettik. Bu yılın ilk 8 ayında 3,3 milyar dolarlık ihracat yaptık. Hedefimiz, deprem sonrası artan iç talebi de karşılayarak geçen yıla ait ihracat değerimizi korumak.”