Türkiye’de ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Aralık ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni paylaştı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,6 arttı, yakıtlarda yüzde 5,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 azaldı.

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 8,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,0 arttı, yakıtlarda yüzde 4,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,3 arttı, yakıtlarda yüzde 6,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18 arttı.

Editör: HABER MERKEZİ