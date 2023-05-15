İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem ve Muharrem Madak ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Mehmet Tahtasız, “Elbette ki önceliğimiz Çorum ve Türkiye…Çorum’un eksikliğini hissettiği yatırım ve hizmetler için, diğer Çorum milletvekillerimizle, Valimiz ve Belediye Başkanımızla, tüm siyasi partilerin, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle birlikte hareket etme kararlılığı içindeyiz” diye konuştu.

Parti ayrımı gözetmeden Çorum ve ülke için herkesle işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getiren Milletvekili Tahtasız, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için de bugünden çalışmalara başlayacaklarını ifade ederek, “Çorum FK takımımızın şampiyonluğuna tanıklık etmek üzere Ispartaspor maçında statta olacağım” ifadesini kullandı.

(Nurdan AKBAŞ)