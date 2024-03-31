Dünya Yetimler Günü kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da İHH Çorum Şubesi tarafından Valilik himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yetim çocuklar için iftar yemeği organize edildi.

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yapılan programa yetim çocuklar ile birlikte Vali Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı, İHH Şube Başkanı Selim Özkabakçı, protokol üyeleri, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Çorum İl Müftülüğü’nden temsilciler, Sevgi Evleri ve Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği’nden çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Vali Dağlı iftarda yaptığı konuşmada Anadolu ruhuyla devlet ve millet olarak aile ortamında hep birlikte olduklarını vurgulayarak yetim çocuklarının her daim yanlarında olacaklarını, hem devlet hem sivil toplum kuruluşları olarak tüm imkanları onlara sunacaklarını ifade etti.

Allah'tan milletimize zorluklar ve sıkıntılar vermemesi temennisinde bulunan Vali Dağlı, programa katılan çocuklar, gençler ve ailelerine hayırlı Ramazanlar diledi.