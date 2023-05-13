Basın açıklamasını grup adına Çorum Genç İHH Başkanı Furkan Şentürk yaptı. Ahmet Tunay Ünlü’nün Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan program Hafız Yusuf Demirel’in yaptığı dua ile sona erdi.

Çorum Genç İHH Başkanı Furkan Şentürk, “İşgalci İsrail, geçtiğimiz günlerde Gazze’ye füzelerle saldırı düzenledi. Bu saldırıların sonucunda çoğunluğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere 13 Filistinli şehit oldu. Hayatını kaybeden Filistinliler, ablukadan dolayı hayatları boyunca bu işgale maruz kaldılar.

İsrail'in Filistin üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Sivil insanları çocukları dünyanın gözü önünde öldüren bir katil devleti meşru görürseniz, dünyada adaleti öldürürsünüz. Katilin, soykırımcının, çocuk katilinin devleti olamaz. Katil İsrail devletinin saldırıları durması için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kudüs ve Gazze Müslümanlar olarak kırmızı çizgilerimizdir. Dünyadaki tüm insan hakları ve insani yardım çalışması yapan kurumlarına sesleniyoruz: Ey insani yardım ve insan hakları kurumları; "En iyi insani yardım, zalimlerin zulmüne engel olmaktır.”

İsrail bu saldırılarıyla Gazze duyarlılığını azaltmak istiyor. Bizi, ölümlere alıştırmaya çalışıyor. Eğer ölen sayısı az ise kimse sesini çıkartmayacak mı? Buradan tüm Müslümanlara sesleniyoruz. İstanbul’un savunması Gazze’den geçer. İsrail’in masumlara yönelik tehditlerine cevap vermeye devam edelim” dedi.

Filistinlilerin zulme maruz kaldığını da anlatan Çorum Genç İHH Başkanı Şentürk kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, İslam liderleri, vicdan sahiplerine çağrıda bulunarak “Bir araya gelin ve İsrail’in planlarını hep beraber bozalım! Haydi seferber olalım. Teyakkuzda olalım. Meydanlara inelim. Hep beraber İsrail’e ders verelim” görüşüne yer verdi.

