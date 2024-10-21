AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum’un asırlık özlemi olan demiryolunun artık gerçekleşme noktasına geldiğini ve Delice-Çorum etabının ihale hazırlığının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, projenin yük taşımacılığı ve hızlı tren şeklinde iki hattan oluştuğunu, demiryolunun Sungurlu OSB, Sungurlu Merkez, Alacahöyük, Çorum OSB ve Çorum Merkez’den geçeceğini söyledi.

Cumartesi günü AK Parti İl Başkanı Murat Günay’la birlikte gazetemizi ziyaret eden Yusuf A hlatcı, m illetvekili seçildiğinden bu yana geçen yaklaşık 1.5 yılda, resmi kayıtlara göre tam 200 kez bakanlarla görüştüğünü, seçim öncesi partisi adına söz verdiği tüm projelerin gerçekleşme yoluna girdiğini anlatarak Çorum’un önemli projeleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Söz verdiğimiz gibi Devlet Hastanesi’nin ihale edilmesini sağladık ve inşaatına başlandı. Türkiye’de sadece 3 ilde bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nin inşaatı da devam ediyor. Bahçelievler Polis Karakolu’nun karşısında, Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan eski lojman arsasına, çeşitli hizmetleri karşılayacak polis merkezinin hafriyatı yapıldı. Ulukavak ve Gülabibey’de Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi inşaatları tamamlandı.”

“Bölgenin tek Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’ni hizmete sunduk. Cihaz eksiklerini birer birer tamamlıyoruz. Diş Hastanesi’nin tefrişatı da tamamlandı ve açılışa hazır hale getirildi. Ankara-Delice otoyol ihalesi yapıldı. Bu, Çorum için de çok önemli bir gelişme. İkinci etapta Delice-Çorum otoyolu gündeme gelecek. İskilip kavşağının böylesine kapsamlı bir alt-üst geçit projesine dönüştürülmesi için çok mücadele ettim. Çevreyolu’nda İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı için de proje hazırlanıyor.”

“Bu büyük projeler dışında, daha pek çok yatırım ve hizmeti de gerçekleştirdik veya gerçekleştirme yolundayız. Çorum’un bir evlâdı olarak, hemşehrilerime verdiğim sözlerin tamamını yerine getirmekte kararlıyım.”