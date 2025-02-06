Merhum Hasan Şeremet'in eşi, Nejdet Şeremet, Şemsi Şahin, Elif Urludağ ve Mercan Berk'in anneleri, Emin, Servet ve Hasan Doğan'ın kardeşleri, Ali Urludağ'ın kayınvalidesi, İbrahim ve Çağdaş Doğan'ın halası Gülüzar Şeremet vefat etti.

Merhumenin cenazesi bugün (6 Şubat 2025 Perşembe günü) saat 11.00’de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak öğle namazına müteakip köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi