Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, “Çorum İlini asayiş problemlerinde değil, sanayide, turizm de, sosyal gelişmişlikte 1. görmek istiyoruz.” dedi. Vakıf 19 olarak Çorum’un önemli sorunları hakkındaki görüşlerini her ay Çorum kamuoyu ile paylaşma kararı aldıklarını hatırlatan Bilan, şu açıklamayı yaptı:

“Bu ay gündeme getirmek istediğimiz konu, ilimizin adının yüksek orandaki asayiş olayları ile anılıyor olması. Yıllarca huzur içinde yaşadığımız ilimizin son yıllarda asayişle ilgili yaşadığı sorunlar bizleri çok üzmekte ve rahatsız etmektedir. İlimizi sanayide, turizmde, temizlik ve sosyal yapıdaki gelişmişlikle birinci sırada görmek isteriz. Asayiş olaylarının en çok olduğu illerden biri olarak anılmak, tüm Çorumlular açısından sıkıntılı bir durumdur.”

“Güvenliğin olmadığı ortamda insanlar huzurlu olamaz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin gece gündüz devlet güvencesi ve koruması altında rahatlıkla kentin her yerinde özgürce gezip dolaşabilmesini istiyor, Çorumumuzun eski huzurlu günlere dönmesi için tüm yetkililerden bu sorunun bir an önce çözümü için destek istiyoruz. Valimiz Sayın Doç.Dr. Zülkif Dağlı’ya, ilimize gelmiş olduğu günden bu güne bu problemin çözümü için göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz.”