Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin evsahipliğinde Sultan Abdülhamid Han Camii’nde yapılan Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Bölge Finali’ne ilimiz ile birlikte Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Karabük, Sinop, Çankırı, Ankara, Kırıkkale ve Bolu illerinden öğrenciler katıldı.



Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Milli Eğitim Bakanlı3ğı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Demirbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Mahmut Ertan, Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve sevil toplum kuruluşlarını temsilcilerinin katılımlarıyla yapılan yarışmada öğrenciler mimberde hutbelerini icra etti.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.