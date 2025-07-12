Dedesi Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz'in kayınvalidesi Hüsniye Erarslan, yaşamını yitirdi.
Hacıbey Köyü’nden merhum İsmail Erarslan'ın eşi, Dedesi Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz'in kayınvalidesi Hüsniye Erarslan, hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi, 13 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Hacı Bektaş Veli Vakfı'nda düzenlenecek olan hakka yürüme erkânının ardından Hacıbey Köyü’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ