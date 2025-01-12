Çorum'da Öğretmen Akademisi kapsamında düzenlenen programın konuğu Hüseyin Kır oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın himayesinde Öğretmen Akademileri kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen Şehir ve Kültür Akademisi'nde Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır konuştu.

Uzun yıllar Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yönetici olarak görev yapan Kır, MEM toplantı salonunda düzenlenen programda Anadolu İrfanının Şehir Kültürüne Yansıma (ma)sı konusunda eğitim verdi.

Editör: SELDA FINDIK