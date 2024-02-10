Çorum Valiliği, Çorum’un tarihi ve kültürel değerlerini, zenginliklerini tanıtmaya devam ediyor. Valilik, şimdi de Alaca’da bulunan Hüseyin Gazi Külliyesi’ni tanıttı.



Tanıtım yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Alaca İlçesi'nin 3 kilometre güneyinde yer alan Hüseyin Gazi Külliyesi; medrese, türbe, aşevi, misafirhane, çeşme ve havuzdan oluşmaktadır. Kitabesi olmadığı için yapım tarihi belli olmayan ancak mimari özellikleri göz önüne alınarak 13. yüzyıla tarihlenen eser, çevresindeki yapılarla birlikte bir külliye görünümü vermektedir.”