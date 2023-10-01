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Geçtiğimiz Cuma günü Ankara'da bir inşaatta dengesini kaybederek düşmesi sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden merkez Ferhatlı köyü nüfusuna kayıtlı, Fati ve Erol Bilik çiftinin oğulları Hüseyin Bilik, son yolculuğuna uğurlandı.

Hüseyin Bilik için Mamak Ortaköy Mezarlığ'ında cenaze töreni düzenlendi. Hüseyin Bilik'in cenazesi, Ortaköy Mezarlık Camiisi'nde kılınan öğle namazı sonrası toprağa verildi.



Hüseyin Bilik'in cenazesine Ankara Büyükşehir Belediye Grup Sözcüsü ve CHP Mamak Belediye Başkan Aday Haydar Demir, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, CHP Ankara Merkez İlçe Başkanı Hacı Behçet Akdulum, Ankara Büyükşehir CHP Belediye Meclis Üyesi Coşkun Torun, CHP Belediye meclis üyeleri Ferhat Tokmak, Barış Hökelek, Fırat Gökçe, Ankara Dedesli Ovası Türkmenler Derneği Başkanı Yüksel Altunkeser, CHP Mamak belediye başkan adayları Av.Selahattin Emre, İbrahim Buğdaycı, Şahintepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Börekci başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.