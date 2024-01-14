İsmail Özten'in eşi, Murat, İsmail, Birsel Kaya ve Tülay Toprak'ın annesi Hürüziye Özten için Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda hakka yürüme erkânı düzenlendi. Törenin ardından Hürüziye Özten Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, CHP İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, CHP Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Osman Samsunlu, CHP eski il başkanlarından Cengiz Atlas ve merhumenin yakınları katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.