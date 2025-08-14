Hüseyin Ketenci, Satı Gerlevik, Çelen Yalçın ve Necla Bektaş'ın kardeşi, Aydın Didim'de yaşayan Serdar Yalçın'ın baldızı olan Huru Özkan (Ketenci) tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi 14 Ağustos 2025 Perşembe günü (bugün) saat 13.00'de Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı'nda hellallik alınmasının ardından Karagöz Köyü'nde toprağa verilecek.

Çorum Haber, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Muhabir: Haber Merkezi