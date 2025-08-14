Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni göreve başlayan Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’i ziyaret eden Milletvekili Ahlatcı, görevinde başarılar diledi. Görüşmede, hastanenin sağlık alanında attığı adımlar ve sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgiler alındı. Yusuf Ahlatcı Çorum’un, bu çalışmalarla sağlıkta örnek şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediği vurgulandı.

Çorum Milletvekili Ahlatcı daha sonra yeni açılan Şehit Ömer Emiroğlu Diş Hastanesi Başhekimi Abdullah Paydar’ı da ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Hemşehrilerin ağız ve diş sağlığına yapılan katkılardan dolayı ekibe teşekkür eden Yusuf Ahlatcı, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir etti.

Milletvekili Ahlatcı; “Modern altyapısı ve güçlü kadrosuyla Çorum, hem şehir içinde hem de bölgede güven veren bir sağlık merkezi olma hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi