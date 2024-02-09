İstanbul’da vefat eden Hülya Aydın’ın cenazesi, dün Hıdırlık Camii’nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Merhum ve merhume Ahmet Elbir ve Meliha Elbir’in en küçük çocukları, Taner Elbir, Dalmen Atay, merhum Tanzer Elbir ve Meral Gürel’in kardeşleri, merhum Dr. Hikmet Atay ve merhum Dr. İlhan Gürel’in baldızı, merhum İnşaat Mühendisi Ali Aydın’ın eşi, Evrim ve Evren’in annesi, Hamide Kaban’ın kayınvalidesi, iki erkek torun sahibi, Figen-Necati Ergun çiftinin teyzeleri olan Hülya Aydın, tedavi görmekte olduğu hastanede 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.