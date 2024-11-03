Huawei, İstanbul'da gerçekleştirilen 10. Ultra Genişbant Forumu (UBBF 2024) kapsamında, yapay zekanın optik ağ altyapısında sunduğu iş fırsatlarını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, güçlü altyapı ağlarıyla birleşen yapay zekanın dijital dönüşümü hızlandıracağı ve yeni iş modellerine zemin hazırlayacağı vurgulandı.

Etkinlikte Huawei yöneticilerinden Bob Chen, James Chen, Yang Chaobin ve David Wang, yapay zeka destekli ultra geniş bant vizyonunu paylaştı.

Huawei'in yapay zeka odaklı F5.5G tüm optik ağ çözümleri, düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve güvenilir bağlantı özellikleriyle işletmelere dijital dönüşüm sürecinde kapsamlı bir destek sunmayı amaçlıyor. Şirket, veri merkezleri, akıllı evler ve mobil yapay zeka çözümleri alanında kurduğu altyapıyla sektörde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Optik Ürün Hattı Başkanı Bob Chen, yapay zeka çağının hızla yaklaştığını belirterek, yapay zekanın çeşitli sektörlerde inovasyonu destekleyecek şekilde yaygınlaştığını dile getirdi.

Chen, söz konusu güçlü altyapıların, yüksek bant genişliği, düşük gecikme süresi ve yüksek güvenilirlik gibi özelliklerle yapay zeka cihaz-bulut sinerjisini artırdığını vurguladı. Chen, "Huawei'in optik anahtarlama teknolojisi, veri merkezlerinin ölçeklenebilirliğini destekleyerek hesaplama kapasitelerini artırıyor. Özellikle veri merkezleri için geliştirilen optik anahtarlama çözümü, düşük güç tüketimiyle milyonlarca yapay zeka kartının bağlantısını sağlıyor ve geleneksel çözümlerle kıyaslandığında hata oranını yüzde 20'ye kadar düşürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Taşıyıcı İş Grubu Başkanı James Chen ise şirketin yapay zeka odaklı stratejisine değinerek, bu stratejinin yapay zeka merkezi, yeni hizmetler, kullanıcı deneyimi ve operasyonel yaklaşımlar etrafında şekillendiğini aktardı.

James Chen, operatörlerin yapay zeka merkezleri sayesinde bireysel kullanımda yeni fırsatlar yakalayabileceğini ve yapay zeka destekli hizmetlerle kullanıcı deneyimini üst düzeye taşıyabileceğini vurguladı.

Operatörlerin gecikme bazlı ücretlendirme gibi yeni iş modelleriyle ek gelir elde edebileceklerini belirten James Chen, yüksek kaliteli hizmet deneyimiyle bulut, oyun ve e-ticaret gibi uygulamaları desteklerken, yapay zeka arama gibi yeni hizmetlerin de operatörlere yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

"MOBİL YAPAY ZEKA ÇAĞININ GELİŞİMİNE TANIKLIK EDECEĞİZ"

Huawei İcra Direktörü ve Bilişim Altyapısı Yönetim Kurulu Başkanı David Wang da ultra genişbant ile yapay zekanın entegre edilmesinin sektörlerde dijital zekaya geçişi hızlandıracağını kaydederek, "Huawei, 'Ultra Genişbant İçin Yapay Zeka' ve 'Yapay Zeka İçin Ultra Genişbant' stratejileriyle yüksek kaliteli yapay zeka uygulamalarına olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Huawei Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilişim Çözümleri Başkanı Yang Chaobin ise yapay zeka ve mobil teknolojilerin entegrasyonuyla 5.5G’nin mobil endüstriyi dönüştürme potansiyeline değindi.

Chaobin, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli mobil internet hizmetleri ile kişisel asistan uygulamaları gibi yenilikçi hizmetlerin artması, kullanıcı deneyimini tamamen yeniden şekillendirecek. Akıllı araç ve robot teknolojileri bu kapsamda mobil yapay zekanın bir parçası olarak geniş bir uygulama alanına sahip. 5.5G, akıllı taşıma çözümlerini destekleyerek yüksek bant genişliği ile güçlü bir bağlantı altyapısı oluşturacak. Yapay zekanın mobil internet üzerindeki etkisiyle, yapay zeka destekli akıllı taşıma çözümlerinden ev robotlarına kadar geniş bir yelpazede, mobil yapay zeka çağının gelişimine tanıklık edeceğiz."

Editör: AA AJANS