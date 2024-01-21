Ümit Hoşgör, beraberinde mahalle azaları ile birlikte gittiği pazar yerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlardan sıcak ve yakın ilgi gördü. Hoşgör, Cumartesi Pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinledi, muhtar seçildiği takdirde pazarcı esnafına yönelik yapacağı yeniliklerden bahsetti.



Pazarcı esnafıyla ve vatandaşlarla hasbihal eden, büyüklerinin ellerini öperek hayır dualarını alan Ümit Hoşgör’ün gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldığı gözledi.



Pazarcı esnafının soğuk kış günleri ve yağışlı havalarda mağdur olduğunu bildiğini ve bu yüzden pazar yeri üzerinin mutlaka kapanması gerektiğini ifade eden Hoşgör, muhtar seçilmesi halinde pazar yerinin üzerinin kapatılması için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini kaydetti.