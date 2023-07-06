5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 20. ve 21. maddesinde; tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına yönelik ceza ve yaptırımların düzenlendiğini kaydeden Kolabaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Tarım ve Orman Bakanlığınca kanun ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına açıklık getirmek ve ülke genelinde uygulama birlikteliğini sağlamak için 09.05.2023 tarihinde 2023-6 sayılı genelge yayınlamıştır.

Bu kapsamda Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne intikal eden şikâyet dilekçelerine istinaden kanun kapsamında iş ve işlemler yürütülmekte olup idari para cezaları uygulanmakta, izinlendirmeye başvurmayanlar veya izinlendirmesi mümkün olmayanlar Toprak Koruma Kurulu gündemine alınarak kurul görüşü doğrultusunda iş ve işlem tesis edilmek üzere ilgili idareye bildirilmektedir.

Genelge sonrası ilk Toprak Koruma Kurulu 21.06.2023 tarihinde Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanmıştır. Gündem maddeleri içerisinde yer alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işlemleri devam eden iki adet Hobi Bahçesi amaçlı tarım dışı kullanımlara yönelik kanun hükümlerinin uygulanması yönünde oy birliği ile karar alınmıştır. İşlemleri devam eden, tespit edilen veya tespite konu olacak olan tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, daha sonraki kurul gündemlerinde de kanun, yönetmelik ve genelge kapsamında değerlendirilmeye devam edecektir.

Toprak Koruma Kurulu toplantısında ayrıca, “ilimiz sınırları içerisinde mevcut tespit edilen veya daha sonra tespite konu olacak hobi bahçelerinde idari para cezalarının uygulanması ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına da” oy birliği ile karar verilmiştir.”