Kurban Bayramının 2. günü Valilik önünde düzenlenen ve il protokolü ve Çorum halkının katılımıyla gerçekleşen bayramlaşma törenine katılım üst düzeyde oldu. Şehrin tüm renklerini buluşturan bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bayramlaşmaya Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ulucami imam hatibi Mustafa Karhan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, bayram duasının okunmasıyla devam etti.

Törenin devamında bir konuşma yapan Vali Ali Çalgan, “Bayramlar sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin hakim olduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı, ihtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin, yaşlıların ve hastaların hatırlandığı, birlik ve beraberlik ruhunun bizi birbirimize yakınlaştırdığı müstesna günlerdir” dedi.

Konuşmasının devamında Gazze ve Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dramına değinen Vali Çalgan “Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle bir an önce bu zalimce saldırıların sona ermesi en büyük dileğimiz” dedi.

Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da birer konuşma yaptığı törende daha sonra protokol üyeleri, tüm katılımcılarla tek tek bayramlaşırken, program sırasında çeşitli ikramlarda bulunuldu, karşılıklı sohbetler edildi.

Editör: Haber Merkezi