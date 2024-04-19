Bilindiği gibi Vali Mustafa Çiftçi döneminde yapılan yüzlerce hobi bahçesi için Çorum İl Toprak Koruma Kurulu tarafından yıkım kararı verilmişti. Birinci sınıf tarım arazileri üzerine yapılan hobi evlerinin yıkım kararı ise seçim öncesinde gerçekleştirilmemişti.

Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi Sinan Demir, yıkım kararının seçimden sonra uygulanmasına tepki göstererek; “Gönül Belediyeciliğinde yıkmak değil gönüller yapmak vardır. Aşk mı bitti yoksa?” diye sordu.

Kaçak hobi bahçelerinin yıkımını Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nin uygulayacağı belirtilirken, YRP Belediye Meclis Üyesi Sinan Demir bu konuyu Belediye Meclisi’ne taşıyacağını açıkladı.

Sinan Demir yaptığı yazılı açıklamada şu görüşe yer verdi: “Yeniden Refah Partisi olarak önce izin verilen, göz yumulan, sonra da yıkılmasına karar verilen hobi bahçeleri için itiraz ediyoruz. Şimdi insana sormazlar mı yapılırken abone verilirken aklınız neredeydi diye? Seçim zamanı neden dile getirmediniz bu konuyu? İnsanlardan oy almak için mi sustunuz? Nerede sizin gönül belediyeciliğiniz? Gönül belediyeciliğinde yıkmak değil gönüller yapmak vardır. Bu önemli bir konu. İnsanlar o kadar masraf etti ve varını yoğunu döktü, gideceğim bir yer olsun diye. Bu sorunu çözmek ve resmiyete kavuşturmak yerine yıkmak için mücadele ediliyor. Yıkmak çok basit. Hani aşkla çalışırdık, aşk mı bitti yoksa? Farklı planlar mı var? Yeniden Refah Partisi olarak mutlaka konunun takipçisi olacağız”

Editör: HABER MERKEZİ