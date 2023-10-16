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HAK-İŞ, Memur-Sen ve çeşitli sivil toplum kuruşları öncülüğünde Anıtpark'ta gerçekleştirilen miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Filistin'e destek için Türkiye'nin dört bir tarafından Ankara’ya akın eden katılımcılar sanatçılar eşliğinde ezgi ve marşlar okudu.

“Kudüs'e Selam, Direnişe Devam” yazılı dev pankartın asıldığı miting alanında, Filistin'e destek sloganları atıldı.

Hak-İş Çorum İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu da HAK-İŞ, Memur-Sen ve çeşitli sivil toplum kuruşları öncülüğünde Ankara'da düzenlenen “Soykırıma Hayır, Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet Mitingi”ne Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi’nden 250 kişiyle katılım sağladıklarını açıkladı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Köroğlu: “Filistin mücadelesinde sorumluluk almaya ve sorumlu davranmaya devam edeceklerini ifade eden Köroğlu, Filistin’in şanlı direnişini destekliyoruz” dedi.