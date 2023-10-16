HAK-İŞ, Memur-Sen ve çeşitli sivil toplum kuruşları öncülüğünde Anıtpark'ta gerçekleştirilen miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.  Filistin'e destek için Türkiye'nin dört bir tarafından Ankara’ya akın eden katılımcılar sanatçılar eşliğinde ezgi ve marşlar okudu.

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“Kudüs'e Selam, Direnişe Devam” yazılı dev pankartın asıldığı miting alanında, Filistin'e destek sloganları atıldı.

Hak-İş Çorum İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu da HAK-İŞ, Memur-Sen ve çeşitli sivil toplum kuruşları öncülüğünde Ankara'da düzenlenen “Soykırıma Hayır, Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet Mitingi”ne Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi’nden 250 kişiyle katılım sağladıklarını açıkladı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Köroğlu: “Filistin mücadelesinde sorumluluk almaya ve sorumlu davranmaya devam edeceklerini ifade eden Köroğlu, Filistin’in şanlı direnişini destekliyoruz” dedi.