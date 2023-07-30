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Çorumlu müteşebbislerin, küçük-büyük fabrikalarla Çorum’da sanayileşmeyi başlattıklarını, fabrika yapan fabrikalarla ülke çapında önemli bir yere ulaştıklarını, ancak devletin altyapı yatırımlarının bu gelişmeyi takip edemediğini vurgulayan Bedii Onan, hızlı trenin de 2053 hedefleri arasında gösterildiğine dikkat çekerek, “Bu hat gerçekleşmiş olsa, Orta Karadeniz’in ekonomisi hızla büyümeye başlayacak. Bu yatırımın hızlandırılması için Samsun ve Amasya başta olmak üzere, bölge illeri ile birlikte hareket etmemizde yarar var.” diye konuştu.