Cem ibadetinde 12 hizmet yerine getirilerek, duaz-ı imamlar, gülbengler okunup semah dönüldü.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Alevi Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Hızır Cemi” vakıf binasında bulunan cemevinde gerçekleştirildi. Hazır aşkına cem olan canlar, lokma paylaşımında bulundu, gönül birlikteliğini güçlendirdi.



Çorum’da Hızır oruçlarının ardından düzenlenen Hızır Cemi, canların tek yürek olmasına vesile oldu. Hızır orucu bitiminde Hızır lokması ve cemde bir araya gelen vatandaşlar, dedelerin, anaların ve aşıkların öncülüğünde gönül birlikteliği sağlayarak oruçlarının Hak katında kabulünü diledi.

Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde bir araya gelen vatandaşlar, Hızır aşkına verilen kurbanların lokmasına ortak oldu.



DEDELER VE ANALAR CEME ÖNDERLİK ETTİ

Lokma paylaşımının ardından vakıf binasında bulunan cemevinde “Hızır Cemi” düzenlendi. Post Dedesi Sarı Saltuk Ocağından Şahin Polat’ın önderliğinde, İmam Rıza Ocağından Dede Hüseyin Solmaz ile Derviş Cemal Ocağından Ana Şirin Çokatak’ın yardımcılığında düzenlenen Hızır Cemi’ne ilgi ve katılım yüksek seviyede oldu.

Aşıklar; İsmet Yılmaz, İsmail Güçlü, Nesimi Bilgin ve Hacı Madak, duaz-ı imam ve deyişleriyle ceme katkıda bulunurken, Cansu Kaplan ve Ceyhan Özlü, deyişleriyle yol ve erkan hizmetine anlam kazandırdı. Cemde ayrıca; Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı semah ekibi de yer alırken, Kırklar Semahı da dönüldü.



Hızır lokması paylaşımına; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Belediye Başkan Aday Adayı Osman Samsunlu, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile bazı siyasiler, muhtar adayları ve vatandaşlar katılırken, cem erkanına ise; CHP Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz, Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayları Kamil Deveci, Emine Özten ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(Haber Merkezi)